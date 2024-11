Gli Stati Uniti respingono modifiche alla dottrina nucleare nonostante le minacce russe

MeteoWeb

Gli Stati Uniti non sono sorpresi dall’aggiornamento della dottrina nucleare russa, come affermato dalla vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante una conferenza stampa. “Non siamo sorpresi dall’aggiornamento della dottrina nucleare russa. Qualcosa che nelle ultime settimane hanno fatto sapere di voler fare. Questa è la stessa retorica irresponsabile che abbiamo visto negli ultimi due anni“, ha dichiarato Singh, sottolineando come tale linguaggio sia ormai familiare.

La rappresentante del Dipartimento della Difesa ha poi ribadito che, pur monitorando la situazione da vicino, non ci sono “indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare un’arma nucleare all’interno dell’Ucraina“. In questo contesto, gli Stati Uniti non ritengono necessario alcun cambiamento nella loro posizione nucleare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.