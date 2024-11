Granchio battuto all’asta per 9.200 euro

MeteoWeb

Un granchio delle nevi ha raggiunto in Giappone un prezzo record di 1,5 milioni di yen (circa 9.200 euro) durante la prima asta della stagione, tenutasi nel porto di Tottori, città situata nel Nord del Paese e capoluogo dell’omonima prefettura. La cerimonia, avvenuta dopo l’apertura della stagione di pesca per questa prelibatezza invernale, ha attirato circa 200 partecipanti, tra cui rappresentanti di cooperative di pesca e autorità locali. I granchi venduti all’asta saranno spediti principalmente nella regione del Kansai, nel Sud/Ovest dell’arcipelago, e nella prefettura di Tottori, dove si terrà un festival con una lotteria per vincere granchi, almeno 1.000 porzioni di zuppa di granchio, uno spettacolo musicale e altre attività, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Per la sua carne delicata e l’alto valore nutrizionale, il granchio delle nevi maschio è considerato una prelibatezza d’alta cucina in Giappone.

