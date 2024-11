Gravi inondazioni in Venezuela: allagamenti e danni a Barquisimeto | VIDEO

MeteoWeb

La città di Barquisimeto, in Venezuela, è stata colpita da intense precipitazioni che hanno causato gravi inondazioni, specialmente nelle zone settentrionali. A riferire della difficile situazione è stato il sindaco del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, che ha dichiarato come le zone di Cuji, Tamaca e parte di Guerrera Ana Soto siano le aree maggiormente colpite.

Nel suo intervento, Reyes Flores ha spiegato: “Abbiamo ispezionato il centro della città e, fortunatamente, i sistemi di drenaggio sono riusciti a far defluire l’acqua, evitando danni rilevanti. Tuttavia, le zone di Cuji, Tamaca e una parte della Guerrera Ana Soto hanno subito gravi disagi“.

Il noto supermercato Hiperlíder, situato lungo l’autostrada Cují Tamaca, ha riportato gravi danni a causa delle inondazioni. Anche la comunità di Carorita Abajo ha dovuto affrontare difficoltà simili, con molte abitazioni allagate e residenti costretti a fuggire o rimasti bloccati all’interno delle loro case.

Le piogge torrenziali hanno avuto gravi ripercussioni anche sul traffico e sulla viabilità. Nel municipio Palavecino, l’avenida Intercomunal Barquisimeto-Cabudare è stata completamente sommersa, mentre l’esondazione del torrente Tabure ha inondato l’avenida El Placer e le aree circostanti, causando danni anche al ponte di Altamira.

In risposta alla situazione di emergenza, il sindaco Reyes Flores ha confermato il dispiegamento di squadre dei vigili del fuoco, dell’ufficio infrastrutturale, del gabinetto sociale e della Protezione Civile per supportare le comunità colpite. È stato, inoltre, richiesto un ulteriore aiuto al governo nazionale per intensificare le operazioni di soccorso e ripristino.

