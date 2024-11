Greta Thunberg: “la COP29 sta fallendo”

MeteoWeb

“Mentre la riunione sul clima della COP29 sta giungendo al termine, non dovrebbe sorprendere che un’altra COP stia fallendo. L’attuale bozza è un completo disastro. Ma anche se le nostre aspettative sono prossime all’inesistenza, non dobbiamo mai e poi mai ritrovarci a reagire a questi continui tradimenti con altro che rabbia“: è quanto ha scritto Greta Thunberg su X. “Le persone al potere stanno ancora una volta per accettare una condanna a morte per le innumerevoli persone le cui vite sono state o saranno rovinate dalla crisi climatica. Il testo attuale è pieno di false soluzioni e promesse vuote. I soldi dei Paesi del Nord del mondo necessari per ripagare il loro debito climatico non si vedono ancora da nessuna parte“.

“È chiaro che i nostri attuali sistemi non stanno lavorando a nostro favore – ha proseguito – I processi COP non solo ci stanno deludendo, ma sono parte di un sistema più ampio costruito sull’ingiustizia e progettato per sacrificare le generazioni attuali e future per l’opportunità di pochi di continuare a realizzare profitti inimmaginabili e continuare a sfruttare il pianeta e le persone“.

“Con ogni negoziazione, con ogni discorso fatto da un leader mondiale e con ogni accordo che firma, diventa chiaro che spetta a noi come collettivo globale intraprendere l’azione di cui abbiamo così disperatamente bisogno e mostrare dove si trova veramente la leadership. Non lo faranno per noi, come dimostra ancora una volta questa COP29,” ha concluso.

