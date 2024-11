Guardare un film cambia la vita… e il cervello: la rivoluzionaria scoperta del MIT

MeteoWeb

In un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Neuron, un team di scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha rivelato come il nostro cervello risponda alla visione di film attivando differenti reti cerebrali, che variano in base al tipo di scena osservata. Sotto la guida di Reza Rajimehr, gli studiosi hanno mappato il cervello umano in modo dettagliato e innovativo, arrivando a creare la mappa funzionale più completa finora esistente. Questa ricerca rappresenta un passo in avanti significativo per la comprensione di come il cervello umano elabora esperienze visive complesse in un contesto naturale.

La ricerca e la metodologia

L’esperimento ha coinvolto diversi partecipanti, ai quali sono stati mostrati spezzoni di noti film come Inception, The Social Network e Mamma ho perso l’aereo. Ogni pellicola è stata scelta per la capacità di includere una vasta gamma di scene e di contenuti diversi: azione, dialoghi intensi, personaggi e oggetti inanimati. Gli scienziati hanno monitorato l’attività cerebrale dei partecipanti per osservare come ogni tipologia di stimolo visivo attivasse differenti reti neurali.

Rajimehr e il suo team hanno utilizzato tecniche avanzate di neuroimaging, che permettono di visualizzare e mappare l’attività del cervello in tempo reale. Grazie a questi strumenti, hanno scoperto che la risposta cerebrale non è uniforme: il cervello seleziona e attiva specifiche reti esecutive in funzione del contenuto delle scene.

I risultati: reti cerebrali e contenuti visivi

Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio è l’individuazione delle differenti reti coinvolte in base al tipo di scena. Le reti cerebrali attivate, infatti, variano quando i partecipanti guardano scene con persone rispetto a scene che includono solo oggetti o ambientazioni statiche.

Nel caso di scene ad alto contenuto emozionale o che coinvolgono interazioni umane, si attivano aree del cervello dedicate all’elaborazione sociale, alla comprensione dei volti e all’interpretazione delle espressioni emotive. In altre parole, quando i partecipanti guardano scene in cui i personaggi interagiscono tra loro o mostrano emozioni, il cervello risponde attivando reti associate all’empatia e alla cognizione sociale.

Viceversa, nelle scene che mostrano oggetti inanimati o ambientazioni senza esseri umani, il cervello tende ad attivare aree legate all’elaborazione visiva degli oggetti, concentrandosi sulle caratteristiche fisiche e statiche dello spazio e degli elementi visivi.

Comprendere le reti funzionali del cervello

Le reti funzionali, termine che indica una serie di aree cerebrali che lavorano insieme per elaborare determinati stimoli, sono state un obiettivo primario della ricerca. Questo studio rivela che ogni esperienza visiva, anche quella apparentemente semplice come la visione di un film, richiede una cooperazione complessa tra aree cerebrali specializzate. Le reti attivate cambiano in base a vari fattori: il contenuto della scena, l’intensità emotiva, la velocità dell’azione, e la presenza o assenza di elementi umani.

Le aree cerebrali associate alle reti funzionali identificabili variano, inoltre, per intensità e complessità di interazione. Quando i partecipanti guardano scene di azione, il cervello tende ad attivare reti legate al movimento e alla pianificazione, stimolando la corteccia motoria anche se il soggetto resta fermo. Questo fenomeno, spesso legato all’empatia cinestetica, rappresenta una risposta del cervello alla rappresentazione visiva di movimenti complessi.

Implicazioni della ricerca: uno sguardo verso il futuro

Questa ricerca non solo aiuta a comprendere meglio il funzionamento del cervello umano, ma apre anche la strada a nuove applicazioni nei campi della neuroscienza e della tecnologia. Conoscere come il cervello risponde a stimoli visivi può infatti avere implicazioni nel trattamento di disturbi legati all’attenzione e all’elaborazione sensoriale. Alcuni esperti suggeriscono che studi come questo potrebbero essere utilizzati per sviluppare terapie visive personalizzate, particolarmente utili per i pazienti con disturbi dello spettro autistico, che spesso hanno difficoltà a interpretare correttamente le interazioni sociali e i segnali visivi.

La possibilità di analizzare in dettaglio le risposte cerebrali a stimoli visivi complessi potrebbe inoltre influenzare l’industria dell’intrattenimento e della comunicazione. I produttori cinematografici, ad esempio, potrebbero utilizzare queste conoscenze per creare contenuti che ottimizzino la risposta emozionale del pubblico, studiando le sequenze che generano maggiore coinvolgimento a livello cerebrale.

La neurocognizione e le sue nuove frontiere

La mappatura del cervello in condizioni naturalistiche, come quella effettuata dal team di Rajimehr, rappresenta una svolta nella neurocognizione. Da decenni, gli scienziati cercano di studiare il cervello umano in condizioni di laboratorio, ma queste situazioni spesso non riflettono fedelmente il contesto reale. Al contrario, questo studio ha analizzato le reazioni cerebrali in risposta a stimoli visivi dinamici e complessi, avvicinandosi molto di più alla realtà quotidiana.

Inoltre, lo studio pone le basi per comprendere meglio come il cervello umano costruisce significato attraverso esperienze multisensoriali. Mentre le ricerche precedenti tendevano a concentrarsi su singole aree cerebrali, questo studio ha evidenziato che le reti neurali agiscono come un sistema integrato.

In un mondo in cui la neuroscienza continua a svelare i misteri della mente, la visione di un semplice film potrebbe rappresentare molto più di un passatempo: potrebbe essere la chiave per comprendere meglio noi stessi e il nostro modo di percepire il mondo.

