Hydrogen Valley: stanziati altri 21 milioni per l’idrogeno verde in Piemonte

Dopo il primo finanziamento di 19,5 milioni di euro, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha deciso di assegnare ulteriori 21 milioni e 257 mila euro di fondi Pnrr alla Regione Piemonte per sostenere la creazione dell’Hydrogen Valley piemontese. Con questo nuovo intervento, le risorse totali destinate al progetto raggiungono quasi 41 milioni di euro.

Il finanziamento servirà a coprire integralmente il progetto, il cui costo è stimato in 19,5 milioni di euro, che prevede l’installazione di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile attraverso elettrolizzatori. Questa struttura verrà realizzata nel comune di Villadossola (Vco) su aree dismesse disponibili alla società beneficiaria.

“Il Piemonte consolida la sua posizione di territorio d’eccellenza e mostra, ancora una volta, di essere pronto a far crescere la valle dell’idrogeno verde e a diventare un punto di riferimento europeo“, affermano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore all’Ambiente e Energia, Matteo Marnati. “Le sue imprese e i centri di ricerca sono in grado di rispondere alle nuove sfide sulle tecnologie dell’idrogeno lanciate dai mercati internazionali. Si realizza così anche un’importante ricaduta sul territorio regionale, con l’attivazione di investimenti per la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei trasporti“.

“Inoltre“, aggiungono, “per l’avvio di una filiera e di una nuova economia sostenibile è fondamentale produrre grandi quantità di idrogeno verde. Questi primi siti sono infrastrutture strategiche per la produzione di energia sul suolo piemontese“.

