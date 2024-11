I satelliti Roscosmos monitorano l’attività vulcanica in Indonesia

MeteoWeb

Un evento significativo ha avuto luogo sull’isola di Flores, dove il vulcano Levotobi Laki-Laki è entrato in eruzione domenica scorsa. Durante la giornata, si sono registrate ripetute eruzioni, con una colonna di cenere che ha raggiunto un’altezza impressionante di 5.000 metri.

L’eruzione ha generato nuvole calde, rocce incandescenti e cenere, creando condizioni critiche che hanno provocato incendi nella zona circostante. A causa di questi eventi, è stato dichiarato il massimo livello di pericolo aereo, con le autorità locali che monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei voli aerei.

La situazione è sotto stretta osservazione da parte dei satelliti di Roscosmos, che forniscono dati cruciali per valutare l’evoluzione dell’attività vulcanica in Indonesia e i suoi potenziali impatti. Le immagini satellitari, come quelle catturate dal satellite “Canopus-B”, sono fondamentali per comprendere la portata dell’eruzione e per attuare misure di emergenza efficaci.

L’attività vulcanica in Indonesia rappresenta una minaccia costante, data la sua posizione lungo il “Ring of Fire” del Pacifico, noto per la sua intensa attività sismica e vulcanica. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a informare la popolazione sulle eventuali evacuazioni e precauzioni da adottare.

