I topi imparano a guidare e si divertono a farlo: uno studio sorprendente

Un gruppo di topi ha imparato a guidare e sembra anche divertirsi al volante, secondo un affascinante studio condotto dalla professoressa Kelly Lambert, esperta di neuroscienze comportamentali all’Università di Richmond. La ricerca, descritta su The Conversation, ha rivelato un aspetto inaspettato di questo esperimento: non solo i topi sono riusciti a guidare, ma sembra che lo facciano con piacere.

“È facile supporre che l’aspetto più sorprendente di un progetto di ricerca in cui gli scienziati insegnano ai topi a guidare sia il semplice risultato di riuscire a mettere i roditori al volante“, ha affermato Lambert. “Ma, ora i ricercatori hanno scoperto che i ratti sembrano genuinamente divertirsi, aspettando con ansia di mettersi al volante“.

Nel 2019, il team di ricerca della Virginia aveva fatto notizia a livello mondiale quando riuscì a insegnare ai topi a guidare piccole automobili fatte di contenitori di plastica per cereali, alimentandoli con un piccolo filo che fungeva da pedale dell’acceleratore, in cambio di un premio: i cereali Froot Loops. “In poco tempo, hanno iniziato a sterzare con sorprendente precisione per raggiungere un premio Froot Loop“, ha raccontato Lambert, osservando anche che i ratti che si trovavano in ambienti più stimolanti – con amici, giocattoli e spazio – imparavano più velocemente rispetto a quelli in ambienti più vuoti.

“Da allora, questi sforzi sono continuati. I nuovi veicoli sono simili a una versione roditrice del Cybertruck della Tesla, dotati di cablaggio a prova di topo, pneumatici indistruttibili e leve di guida ergonomiche“, ha aggiunto la professoressa. “Inaspettatamente, abbiamo scoperto che i ratti avevano un’intensa motivazione per il loro addestramento alla guida, spesso saltavano in macchina e acceleravano il ‘motore a leva’ prima che il loro veicolo si mettesse su strada“, ha raccontato ancora Lambert.

Ma lo studio non si è fermato qui: “I topi mi hanno anche insegnato qualcosa di profondo; una mattina durante la pandemia, quando sono entrato nel laboratorio, ho notato qualcosa di insolito: i tre topi addestrati alla guida sono corsi con entusiasmo verso il lato della gabbia, saltando su come fa il mio cane quando gli viene chiesto se vuole fare una passeggiata“, ha sottolineato Lambert. Questo comportamento l’ha spinta a riflettere se stesse osservando “qualcosa di simile alla gioia in un topo“.

Spinta dalla curiosità, Lambert, insieme al suo team, ha avviato un’indagine per esplorare come eventi positivi e la loro anticipazione possano influenzare le funzioni neurali del cervello.

In un programma di ricerca intitolato “Wait For It“, Lambert e la ricercatrice post-dottorato Kitty Hartvigsen hanno ideato un nuovo protocollo per aumentare i livelli di anticipazione nei topi, addestrandoli a aspettare le ricompense. In questa fase dell’esperimento, i topi dovevano attendere 15 minuti prima di ricevere il premio, un Froot Loop, dopo che un blocco Lego era stato posizionato nella loro gabbia. Inoltre, dovevano aspettare prima di entrare nell’area di gioco e completare altre sfide, come sgusciare semi di girasole prima di mangiarli.

“I risultati preliminari del monitoraggio del cervello hanno suggerito che i ratti costretti ad aspettare le ricompense mostrano segni di passaggio da uno stile cognitivo pessimista a uno ottimista; oltre ad aver ottenuto esiti migliori nei compiti cognitivi ed essere stati più audaci nelle strategie di risoluzione dei problemi, rispetto a un gruppo di controllo di ratti che hanno ricevuto le loro ricompense all’istante“, ha spiegato Lambert.

Ma uno degli aspetti più curiosi della ricerca è stato un comportamento anomalo osservato: “Un giorno, uno studente notò qualcosa di strano: uno dei topi del gruppo addestrato ad aspettarsi esperienze positive aveva la coda dritta con un uncino all’estremità, simile al manico di un ombrello vecchio stile“, ha commentato Lambert.

I ricercatori hanno scoperto che i ratti addestrati ad anticipare esperienze positive tendevano a tenere la coda alta rispetto ai ratti non addestrati, un fenomeno noto come “coda di Straub“, che si osserva tipicamente nei ratti trattati con morfina e che è collegato all’ormone della “dopamina“, il principale responsabile del “benessere“. “Il comportamento dei ratti potrebbe offrire lezioni sulla chiave per un cervello sano“, ha suggerito Lambert.

In un ulteriore esperimento per valutare la motivazione dei ratti a guidare, Lambert ha dato ai roditori la possibilità di scegliere tra due opzioni: guidare fino al Froot Loop con i loro veicoli o fare un tragitto più breve a piedi. “Sorprendentemente, due dei tre ratti hanno scelto di prendere la strada meno efficiente, ovvero voltare le spalle alla ricompensa e correre alla macchina per raggiungere la loro destinazione Froot Loop“, ha osservato Lambert.

Questa risposta ha suggerito che “i ratti apprezzano sia il viaggio sia la destinazione“, ha continuato Lambert. “Come animali, umani o meno, che affrontano l’imprevedibilità della vita, anticipare esperienze positive aiuta a guidare la perseveranza nel continuare a cercare le ricompense della vita“.

Lambert ha concluso sottolineando un’importante lezione che i suoi topi da laboratorio le hanno insegnato: “In un mondo che richiede soddisfazioni immediate, questi ratti offrono spunti sui principi neurali che guidano il comportamento quotidiano. Piuttosto che premere pulsanti per ricompense immediate, ci ricordano che pianificare, anticipare e godersi il viaggio può essere la chiave per un cervello sano: questa è una lezione che i miei topi da laboratorio mi hanno insegnato bene“.

