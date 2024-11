Il 18 novembre 1928 l’esordio di Topolino nel mondo della musica e del suono sincronizzato

MeteoWeb

Il 18 novembre 1928 segna una data storica per il mondo del cinema e dell’animazione: esce Steamboat Willie, il cortometraggio animato che segna l’esordio ufficiale di Topolino, Mickey Mouse, nel mondo della musica e del suono sincronizzato. Diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, il film rappresenta una pietra miliare, non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per il suo impatto duraturo sull’industria dell’animazione. La pellicola è infatti il primo cartone animato a presentare il suono sincronizzato, un’innovazione che catturò l’attenzione del pubblico e stabilì un nuovo standard per il settore.

In Steamboat Willie, Topolino e la sua compagna Minni appaiono per la terza volta, ma è qui che i personaggi acquisiscono una popolarità travolgente. Le gesta di Topolino, che si trova alla guida di un battello fluviale, sono accompagnate dalla celebre colonna sonora che arricchisce l’esperienza visiva, innescando una nuova era nell’animazione. La presenza di Minni, anche se in un ruolo secondario, contribuisce alla magia della storia, dando vita a una delle coppie più iconiche della cultura popolare.

Questo cortometraggio non solo ha segnato l’inizio della carriera di Mickey Mouse, ma ha anche lanciato Walt Disney come uno dei più grandi innovatori dell’industria cinematografica.

