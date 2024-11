Il 21 novembre 1877 Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo

MeteoWeb

Il 21 novembre 1877 Thomas Edison rivoluzionò il mondo della tecnologia annunciando l’invenzione del fonografo, il primo apparecchio in grado di registrare e riprodurre suoni. L’invenzione nacque come evoluzione delle sue ricerche sul telegrafo e sul telefono, e utilizzava un cilindro rivestito di stagno su cui una puntina incideva i suoni sotto forma di solchi. Successivamente, la stessa puntina leggeva questi solchi, permettendo la riproduzione audio.

Edison testò il fonografo con una registrazione della sua voce che cantava “Mary Had a Little Lamb“. Il risultato, benché rudimentale, suscitò grande entusiasmo e venne definito una “meraviglia moderna“. Il dispositivo segnò l’inizio di un’era in cui il suono, per la prima volta, poteva essere immortalato e riprodotto.

L’invenzione del fonografo aprì la strada a una serie di innovazioni tecnologiche, dai dischi in vinile ai moderni dispositivi digitali. Nel tempo, l’apparecchio trovò applicazioni in settori come la musica, l’educazione e la comunicazione. Edison stesso non poteva immaginare l’impatto duraturo della sua invenzione, che gettò le basi per la registrazione sonora e trasformò il modo in cui l’umanità conserva e condivide i suoni.

