Il cambiamento climatico sta “annegando” le Mangrovie delle Maldive

Le mangrovie, essenziali per la protezione delle coste tropicali e subtropicali, sono in grave pericolo alle Maldive a causa del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello del mare. Un nuovo studio, condotto dalla Northumbria University e pubblicato su Scientific Reports, ha rilevato che molte isole maldiviane hanno visto la loro copertura di mangrovie ridursi di oltre la metà dal 2020. Questo fenomeno, avvenuto in concomitanza con un fenomeno climatico noto come dipolo dell’Oceano Indiano, ha messo a dura prova queste foreste costiere, che sono vitali per la biodiversità e per la protezione contro le tempeste e le inondazioni.

Le mangrovie delle Maldive in pericolo

Il team di ricerca ha rilevato che, nel 2020, oltre un quarto delle isole maldiviane con mangrovie ha visto i propri alberi subire un grave deterioramento, noto come “dieback“, prima di morire. Le immagini satellitari delle isole abitate e disabitate hanno mostrato la gravità della situazione, evidenziando come in alcune isole la perdita di mangrovie abbia superato la metà della loro copertura originale. Le mangrovie, infatti, sono fondamentali non solo come barriera naturale contro le tempeste e l’erosione, ma anche come habitat per numerose specie marine, tra cui granchi, gamberi e pesci. Inoltre, forniscono risorse vitali per molte comunità costiere, come materiali da costruzione.

La ricerca, guidata da Lucy Carruthers e Vasile Ersek del Dipartimento di Geografia e Scienze Ambientali della Northumbria University, ha combinato dati sul livello del mare, informazioni climatiche, telerilevamento e osservazioni sul campo per studiare il fenomeno del deperimento delle mangrovie. Secondo gli autori, “l’innalzamento del livello del mare e il fenomeno climatico noto come dipolo dell’Oceano Indiano hanno portato alcune isole delle Maldive a perdere oltre la metà della loro copertura di Mangrovie dal 2020“.

L’analisi del legno di mangrovie ha fornito ulteriori indizi sulle cause della morte degli alberi. I ricercatori hanno trovato che gli alberi morti presentavano segni di stress salino molto più evidenti rispetto agli alberi vivi, indicando che le radici avevano difficoltà a fronteggiare l’aumento dei livelli di salinità, un fattore che ha contribuito al loro declino. Inoltre, tra il 2017 e il 2020, il livello del mare attorno alle Maldive è aumentato di oltre 30 millimetri all’anno, un tasso accelerato che ha reso difficile per le mangrovie adattarsi al cambiamento. “Il deperimento è stato osservato per la prima volta al centro delle aree di bacino basse, prima di diffondersi gradualmente verso l’esterno“, ha spiegato il dott. Vasile Ersek. “Abbiamo trovato prove dell’innalzamento del livello del mare che ha inondato le foreste con acqua di mare. Questa esposizione prolungata ha creato concentrazioni più elevate di salinità.”

Il fenomeno del “annegamento” delle mangrovie è stato accentuato dalla mancanza di movimento delle maree, che normalmente aiutano queste foreste a depositare i sedimenti necessari per mantenersi sopra l’acqua. Il cambiamento nel ritmo dell’innalzamento del livello del mare ha impedito alle mangrovie di adattarsi, causando la morte degli alberi per inondazione salina. “In sostanza, le Mangrovie stavano annegando“, ha concluso il dott. Ersek.

Un fenomeno diffuso

I ricercatori hanno osservato che lo stesso fenomeno è stato documentato in altre aree dell’Oceano Indiano, tra cui le Seychelles e il Madagascar, suggerendo che le mangrovie di tutta la regione stanno affrontando sfide simili. Le foreste di mangrovie sono tra gli ecosistemi più efficaci nell’immagazzinare carbonio, contenendo da tre a cinque volte più carbonio per unità di area rispetto alle foreste pluviali tropicali. La loro perdita, quindi, non solo rappresenta una minaccia per la biodiversità e la protezione costiera, ma potrebbe anche accelerare il cambiamento climatico, liberando grandi quantità di carbonio immagazzinato nell’atmosfera.

Concludendo, lo studio evidenzia come il cambiamento climatico stia spingendo i sistemi naturali al di là dei loro limiti, con conseguenze devastanti per la natura e le comunità locali. L’impatto di questi cambiamenti potrebbe avere ripercussioni a lungo termine non solo per le Maldive, ma anche per altre isole e ecosistemi costieri vulnerabili in tutto il mondo.

