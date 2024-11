Il cambiamento climatico minaccia la salute di madri e neonati: nuovo studio lancia l’allarme

MeteoWeb

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia crescente per la salute, colpendo in modo particolare madri e neonati. Uno studio condotto dall’University of the Witwatersrand, recentemente pubblicato su Nature Medicine, ha analizzato 198 studi provenienti da 66 paesi, evidenziando i gravi rischi legati all’esposizione al calore.

Secondo i ricercatori, “per ogni aumento di 1°C nell’esposizione al calore, c’è un aumento del 4 per cento nelle probabilità di parto prematuro“. Durante le ondate di calore, il rischio può crescere fino al 26%. Gli effetti negativi non si fermano qui: lo studio rileva anche un incremento di altre complicazioni, come il diabete gestazionale, bambini nati morti, anomalie congenite e complicazioni ostetriche.

“La nostra ricerca fornisce prove convincenti che l’esposizione al calore comporta gravi rischi per la salute delle donne incinte e dei loro bambini, ma questi rischi sono spesso sottovalutati“, ha dichiarato il professor Matthew Chersich, direttore esecutivo del Wits Planetary Health Research.

L’importanza di un intervento immediato è stata sottolineata anche dalla prima autrice dello studio, Darshnika Lakhoo, che ha affermato: “Questo è un momento cruciale per la salute pubblica e l’azione per il clima. Proteggere la salute delle donne incinte e dei neonati deve diventare una priorità nella nostra risposta al cambiamento climatico“. Lakhoo ha inoltre espresso la speranza che “queste scoperte catalizzino il cambiamento a livello politico, assicurando che le popolazioni a rischio ricevano il supporto di cui hanno bisogno“.

Uno degli aspetti più innovativi dello studio è la sua natura “viva“, con aggiornamenti previsti ogni 18-24 mesi per incorporare nuovi dati e approfondire la comprensione dei rischi sanitari legati al cambiamento climatico.

Le conclusioni dello studio sottolineano la necessità di un intervento politico deciso e tempestivo per garantire protezione e supporto alle popolazioni più vulnerabili, specialmente in un contesto globale in cui gli effetti del riscaldamento climatico diventano sempre più evidenti.

