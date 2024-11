Il Garbino divora la neve: l’incredibile metamorfosi dell’Appennino in pochi giorni

MeteoWeb

Appena pochi giorni fa, i rilievi appenninici erano avvolti da uno spettacolare manto nevoso, frutto di abbondanti precipitazioni che avevano trasformato il paesaggio in un suggestivo scenario invernale. Sebbene non si trattasse di nevicate eccezionali, l’atmosfera regalata da queste condizioni era quella tipica di un inverno pienamente vissuto. Tuttavia, in breve tempo, un drastico cambiamento climatico ha stravolto completamente il panorama.

In queste ore, il Garbino – il vento caldo di caduta tipico dell’Appennino – ha assunto un ruolo da protagonista, portando con sé un rapido e significativo aumento delle temperature. Questo fenomeno è stato causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica, che tra domani e venerdì sarà responsabile di un peggioramento generale delle condizioni meteo. Sono attese piogge e temporali, localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e nelle aree appenniniche.

Il richiamo di correnti calde da sud-ovest, associato a questa perturbazione, ha avuto effetti devastanti per le località montane. Le temperature sono salite di quasi 15 gradi in pochissimo tempo, determinando una rapida fusione della neve che, solo pochi giorni fa, copriva abbondantemente i rilievi. Le immagini provenienti da località come Passo Lanciano documentano in modo evidente questo cambiamento: da un paesaggio fiabesco dominato dal bianco della neve, si è passati a uno scenario desolante in cui la coltre nevosa è ormai un ricordo.

Questa trasformazione repentina, che porta con sé un senso di malinconia per gli amanti della montagna e dell’inverno, è un chiaro esempio della dinamicità del clima, in grado di mutare radicalmente lo stato dei luoghi in pochi giorni.

