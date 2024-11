Il grasso non dimentica: scoperta la “memoria” dell’obesità che rende impossibile mantenere il peso perso

MeteoWeb

Uno dei principali ostacoli nella lotta contro l’obesità è il fenomeno noto come effetto “yo-yo“, ovvero la tendenza a riprendere peso dopo averlo perso attraverso diete o interventi chirurgici. Questa fluttuazione del peso non è solo frustrante per chi cerca di mantenere un peso sano, ma rappresenta anche un rischio per la salute, aumentando la probabilità di sviluppare complicanze come il diabete di tipo 2 e la malattia del fegato grasso. Un nuovo studio pubblicato su Nature rivela che il tessuto adiposo, più comunemente noto come grasso, sembra conservare una sorta di “memoria” dell’obesità, attraverso modificazioni cellulari ed epigenetiche che potrebbero spiegare il perché sia così difficile mantenere il peso perso a lungo termine.

Un ricordo persistente nel grasso: cosa succede dopo la perdita di peso

Il tessuto adiposo non è semplicemente un deposito di energia, ma un organo complesso e dinamico che partecipa attivamente alla regolazione del metabolismo. Lo studio, condotto da Ferdinand von Meyenn e colleghi, ha analizzato le modifiche trascrizionali ed epigenetiche del tessuto adiposo sia in modelli animali (topi) che in campioni umani, mettendo in luce cambiamenti che persistono anche dopo una significativa riduzione del peso corporeo. I ricercatori hanno confrontato le sequenze di RNA di cellule adipose provenienti da 18 individui senza obesità e 20 individui con obesità, osservando anche come queste differenze si modificano dopo una riduzione di almeno il 25% del BMI (Indice di Massa Corporea), ottenuta attraverso interventi di chirurgia bariatrica.

Nei modelli animali, i ricercatori hanno esaminato tre gruppi distinti: topi magri, obesi e topi ex obesi (ossia che avevano perso peso dopo un periodo di obesità). Le analisi hanno rivelato che le cellule adipose nei topi ex obesi presentano ancora segnali epigenetici e trascrizionali che ricordano lo stato di obesità, suggerendo che il tessuto adiposo mantenga una sorta di memoria molecolare.

La memoria epigenetica: come il DNA conserva il ricordo dell’obesità

Ma cosa significa, in termini concreti, che il grasso ha una memoria dell’obesità? Quando si parla di cambiamenti epigenetici, ci si riferisce a modifiche nel modo in cui il DNA viene letto e copiato nell’RNA, il quale poi regola l’espressione genica. Non si tratta di mutazioni del DNA stesso, ma di segnali che influenzano quali geni vengono attivati o disattivati. I ricercatori hanno scoperto che nei topi che avevano perso peso, molti dei cambiamenti epigenetici acquisiti durante il periodo di obesità erano ancora presenti, nonostante la riduzione del peso corporeo. Questi cambiamenti sembrano coinvolgere processi cruciali come la biosintesi degli acidi grassi e la formazione di nuove cellule adipose, processi che possono facilitare il recupero del peso.

La sfida dell’effetto yo-yo: il ruolo del tessuto adiposo

L’effetto yo-yo è ben noto a chi ha provato a seguire diete dimagranti: inizialmente si perde peso, ma spesso si recupera rapidamente una volta interrotta la dieta. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei casi di perdita di peso significativa, come quella ottenuta tramite interventi chirurgici. I risultati di questo studio suggeriscono che uno dei motivi per cui è così difficile mantenere il peso perso è legato alla memoria epigenetica del tessuto adiposo. Le cellule adipose, infatti, non ritornano semplicemente allo stato “pre-obeso” dopo la perdita di peso, ma mantengono un ricordo molecolare dello stato di obesità, che può predisporre il corpo a riacquistare il peso.

Strategie future: affrontare il ricordo dell’obesità per una gestione del peso a lungo termine

Comprendere che il tessuto adiposo conserva una memoria dell’obesità potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la gestione del peso. Le attuali strategie per combattere l’obesità si concentrano principalmente sulla riduzione del peso corporeo attraverso diete e cambiamenti nello stile di vita. Tuttavia, i risultati di questo studio indicano che tali interventi, sebbene efficaci a breve termine, potrebbero non essere sufficienti a lungo termine a causa dei cambiamenti epigenetici persistenti nel tessuto adiposo.

Secondo gli autori, mirare a queste modificazioni epigenetiche potrebbe rappresentare una nuova frontiera nel trattamento dell’obesità. Interventi futuri potrebbero includere farmaci o terapie che influenzano direttamente l’espressione genica nel tessuto adiposo, aiutando a “resettare” la memoria molecolare delle cellule adipose e prevenire così la ripresa del peso.

Un nuovo paradigma per il trattamento dell’obesità

L’obesità è una delle sfide di salute pubblica più urgenti del nostro tempo, con tassi in crescita in tutto il mondo e un impatto devastante sulle malattie croniche e sulla qualità della vita. Le scoperte di von Meyenn e colleghi offrono una nuova prospettiva sul motivo per cui è così difficile mantenere il peso perso e potrebbero aprire la strada a trattamenti più efficaci e duraturi.

“È chiaro che dobbiamo ripensare le nostre strategie di gestione del peso“, afferma von Meyenn. “Il nostro studio dimostra che il tessuto adiposo non dimentica facilmente il suo passato obeso, e questo può rendere difficile per le persone mantenere il peso perso. Comprendere e intervenire su questi cambiamenti trascrizionali ed epigenetici potrebbe essere la chiave per sviluppare terapie che aiutino davvero le persone a perdere peso e a non riprenderlo.”

Oltre la dieta, verso un approccio personalizzato

Questo studio getta luce su un aspetto finora poco compreso dell’obesità e offre una spiegazione scientifica per l’effetto yo-yo, suggerendo che non si tratta solo di una questione di forza di volontà o di mancata adesione alla dieta. Il tessuto adiposo, attraverso cambiamenti epigenetici e trascrizionali, mantiene una sorta di “memoria” dello stato di obesità, che può predisporre il corpo a recuperare il peso perso.

Le implicazioni di queste scoperte sono profonde. Per affrontare davvero il problema dell’obesità, sarà necessario andare oltre le soluzioni tradizionali e sviluppare terapie che mirino direttamente ai cambiamenti molecolari nel tessuto adiposo. In un futuro non troppo lontano, potremmo assistere a una nuova era nella gestione del peso, in cui il trattamento dell’obesità non si limiterà alla semplice riduzione del peso corporeo, ma considererà anche il “ricordo” del grasso e come intervenire su di esso per prevenire le ricadute.

