Il nuovo cerotto indossabile che rivoluziona le esperienze sensoriali

È stato sviluppato un innovativo cerotto indossabile capace di stimolare l’epidermide e fornire una varietà di sensazioni complesse. Questo progresso è frutto del lavoro di un team di ingegneri guidati dalla Northwestern University, con i risultati dello studio pubblicati sulla rivista Nature. Il cerotto, sottile e flessibile, si applica delicatamente sulla pelle, garantendo esperienze sensoriali più realistiche e immersive.

Sebbene il dispositivo sia particolarmente adatto per applicazioni nel gaming e nella realtà virtuale (VR), i ricercatori prevedono anche potenziali utilizzi in ambito sanitario. Ad esempio, il cerotto potrebbe aiutare le persone con disabilità visive a “sentire” l’ambiente circostante o supportare chi utilizza arti protesici. Questa innovazione rappresenta l’ultimo sviluppo nella tecnologia indossabile firmata dal pioniere della bioelettronica John A. Rogers della Northwestern. Il nuovo studio si basa su precedenti ricerche pubblicate nel 2019 su Nature, in cui il suo gruppo ha introdotto la “VR epidermica“, un sistema che interagisce con la pelle e trasmette il senso del tatto attraverso una serie di attuatori vibranti miniaturizzati distribuiti su ampie aree cutanee, controllati rapidamente in modalità wireless.

“I nostri nuovi attuatori miniaturizzati per la pelle sono molto più capaci dei semplici ‘buzzer’ che abbiamo utilizzato come veicoli dimostrativi nel nostro documento originale del 2019“, ha affermato Rogers. “In particolare, questi piccoli dispositivi possono fornire forze controllate su una gamma di frequenze, offrendo una forza costante senza un’applicazione continua di potenza“, ha spiegato.

In aggiunta, “una versione aggiuntiva consente agli stessi attuatori di fornire un delicato movimento di torsione sulla superficie della pelle per integrare la capacità di fornire forza, aggiungendo realismo alle sensazioni“, ha continuato Rogers, che ricopre ruoli presso la McCormick School of Engineering e la Feinberg School of Medicine della Northwestern University, nonché direttore del Querrey Simpson Institute for Bioelectronics.

Il futuro di questo dispositivo potrebbe rivelarsi rivoluzionario, non solo per il settore dell’intrattenimento ma anche per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

