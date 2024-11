Il Pentagono svela la verità sulle astronavi extraterrestri

MeteoWeb

Il Pentagono ha recentemente pubblicato un importante rapporto in cui afferma di aver ricevuto oltre 700 segnalazioni di avvistamenti di Ufo dal maggio 2023 al 1° giugno 2024. Tuttavia, molti di questi casi rimangono ancora inspiegabili. Tra questi, almeno tre segnalazioni riguardano misteriosi velivoli che hanno seguito aerei militari statunitensi. Il rapporto è stato diffuso dal Dipartimento della Difesa, rivelando anche nuove informazioni sull’attività dell’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), l’ufficio del Pentagono che si occupa di fenomeni anomali non identificati.

Questo studio è stato pubblicato il giorno dopo un’udienza a Capitol Hill, dove ex membri del personale militare hanno dichiarato che il governo federale avrebbe gestito, per decenni, un programma segreto relativo a “fenomeni anomali non identificati“. Inoltre, hanno sostenuto che gli Stati Uniti sarebbero in possesso di “un’astronave extraterrestre“.

Tuttavia, il Pentagono ha categoricamente smentito tali affermazioni. Nel rapporto, si legge: “È importante sottolineare che, ad oggi, AARO non ha scoperto alcuna prova di esseri, attività o tecnologia extraterrestre“.

Questo nuovo rapporto, che arriva in un periodo di crescente interesse verso i fenomeni Ufo, riafferma l’impegno del Dipartimento della Difesa nel monitorare e studiare fenomeni aerei non identificati, ma ribadisce anche l’assenza di prove concrete che supportino le teorie su presunti contatti con civiltà extraterrestri.

