Il Piemonte alla Cop29 a Baku: focus su politiche per il cambiamento climatico

Il Piemonte è presente alla Cop29, la XIX Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si sta svolgendo a Baku, in Azerbaijan. L’assessore regionale all’Ambiente, Energia, Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, ha partecipato a una tavola rotonda dal titolo “Gestione integrata delle risorse idriche: approcci sostenibili e partecipativi per l’Africa Orientale“.

Il Piemonte alla Cop29

Nel suo intervento, Marnati ha messo in evidenza le politiche e le iniziative messe in atto a livello regionale e locale per affrontare il cambiamento climatico. Ha illustrato in particolare gli sforzi compiuti dal Piemonte, tra cui l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e gli interventi realizzati per fronteggiare la grave crisi idrica che ha colpito la regione nel 2022, quando è stato richiesto lo stato di emergenza, e nel 2023.

Inoltre, l’assessore ha parlato degli interventi proposti per il finanziamento di progetti volti a migliorare le infrastrutture idriche. Tra questi, quelli previsti dai Fondi Sviluppo e Coesione, destinati alla riduzione delle perdite nei sistemi acquedottistici e al miglioramento dei sistemi fognari e degli impianti di depurazione. Marnati ha anche citato gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che includono il potenziamento delle infrastrutture idriche primarie e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

