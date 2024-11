Il Senato approva il decreto contro le aggressioni ai medici

MeteoWeb

Il Senato ha dato il suo via libera al decreto legge volto a contrastare le aggressioni ai medici e al personale socio-sanitario. Con un totale di 75 voti favorevoli, 44 astensioni e nessun voto contrario, l’aula ha approvato la normativa, che ora passerà all’esame della Camera. Come reso noto durante la seduta, i gruppi di opposizione, tra cui Pd, M5S, Avs e Italia Viva, hanno deciso di astenersi, mentre il centrodestra ha espresso il proprio sostegno al provvedimento.

Il decreto, da convertire in legge entro il 30 novembre, nasce in risposta ai recenti episodi di violenza che hanno visto coinvolti medici, infermieri e personale di assistenza sanitaria. La norma si concentra non solo sulle aggressioni fisiche ai professionisti, ma anche sui danni ai beni destinati all’assistenza sanitaria. Tra le misure previste, vi sono pene detentive che vanno da uno a cinque anni di reclusione e multe che possono arrivare fino a 10 mila euro. Inoltre, si prevede l’arresto in differita, che può avvenire entro 48 ore dai fatti, qualora siano disponibili filmati o altre prove che attestino la commissione del reato, superando così la problematica della flagranza di reato.

