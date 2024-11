Imola, 60enne trova otto presunti reperti archeologici

MeteoWeb

Ieri, in un’area pubblica di Imola, un uomo di circa 60 anni ha trovato dei frammenti potenzialmente di interesse archeologico. Ha fatto delle foto e le ha mandate alla figlia, che è archeologa e gli ha consigliato: “non toccare niente! Chiama i Carabinieri!”. L’uomo ha dunque chiamato il 112 e informato la Centrale operativa di Imola. I militari lo hanno raggiunto, preso in custodia gli 8 frammenti rinvenuti e informato le autorità, civili (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) e militari (Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.