Imperia: tragedia ad Airole, 23enne muore folgorato dal phon

Una tragica fatalità ha colpito Airole, piccolo comune nell’estremo ponente ligure, dove un giovane di 23 anni, Luigi Ciaccia, ha perso la vita a causa di un incidente domestico. La vittima, mentre utilizzava un phon dopo la doccia, è stata folgorata. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: il giovane, impugnato l’elettrodomestico, è stato colto da una scarica elettrica. Il corpo senza vita è stato trovato dalla madre, convivente con lui, all’interno dell’abitazione di famiglia.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, per Luigi Ciaccia non c’è stato nulla da fare. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ora in mano ai carabinieri, che dovranno determinare la causa della scarica elettrica: se un filo scoperto o un malfunzionamento del phon abbiano scatenato il tragico episodio.

I carabinieri proseguiranno gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio di questa tragedia che ha scosso la comunità locale.

