Inala la “droga della risata”, morto 26enne

Tragedia nella tarda serata di ieri ad Alessano, in provincia di Lecce: un 26enne è morto dopo avere assunto la cosiddetta “droga della risata”, ovvero protossido di azoto, inalandolo da un palloncino, mentre stava festeggiando il suo compleanno con gli amici in strada, vicino alla sua abitazione. Ha accusato un malore subito dopo aver inalato il gas. È stato chiamato il 118 ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cos’è la “droga della risata”

La “droga della risata” è un nome colloquiale per il gas esilarante, scientificamente noto come ossido di diazoto, monossido di diazoto, ossido nitroso e protossido di azoto (N₂O). È un gas incolore, usato principalmente in medicina come anestetico e analgesico, e in ambito alimentare per pressurizzare le bombolette di panna montata. Quando inalato, induce una sensazione di euforia, risate incontrollate e uno stato di leggerezza mentale, da cui deriva il nome. Tuttavia, l’uso ricreativo è pericoloso: può causare mancanza di ossigeno, danni neurologici e dipendenza psicologica.

