Inaugurato il primo treno merci tra Cina e Afghanistan | VIDEO

È stato inaugurato il treno merci che collegherà l’Afghanistan con la Cina, un’importante novità per il commercio tra i due Paesi. Il convoglio è composto da 50 container che trasportano “prodotti elettrici, attrezzature e altri beni“. Partito da Nantong, in Cina, il treno è previsto in arrivo al porto di Hairatan, in Afghanistan, “in 20 giorni“. Questo collegamento rappresenta un passo significativo per facilitare gli scambi commerciali e migliorare l’accesso ai mercati.



