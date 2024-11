Inaugurato il primo impianto biometano agricolo in Italia finanziato con il PNRR

MeteoWeb

E’ stato presentato oggi il primo impianto biometano agricolo in Italia che immette biometano per usi civili e industriali e realizzato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presso la Società Agricola Bagnod di Piverone, in provincia di Torino, socia del Cib-Consorzio Italiano Biogas. Al taglio del nastro ha partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha dichiarato: “da ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica e da Piemontese, mi riempie di orgoglio sapere che il primo impianto di produzione del biometano , per di più finanziato con i fondi del Pnrr, è qui in Piemonte e contribuisce a rendere la nostra regione un hub dell’innovazione anche per quanto riguarda la transizione ecologica Il Mase ha stanziato quasi 2 miliardi di euro del Pnrr per promuovere la produzione di biometano e favorire la diffusione di pratiche di economia circolare nelle fasi di produzione e impiego del biogas e del biometano. L’obiettivo a cui puntiamo è di raggiungere una capacità produttiva di 2,3 miliardi standard metri cubi di biometano: si tratta di un target che garantirà una riduzione dei gas a effetto serra dell’80% e oltre. Oltre ad abbattere le emissioni di gas serra il biometano favorisce un virtuoso modello di economia circolare, un contributo concreto al nostro territorio e all’intero Paese in termini di benefici ambientali, economici e occupazionali”.

Con un investimento complessivo di sei milioni di euro, l’impianto biometano di 400 Smc/h rappresenta un passo fondamentale verso l’adozione di pratiche agricole sempre più sostenibili e innovative. Alimentato da biomasse vegetali sostenibili e reflui zootecnici provenienti direttamente dall’azienda Bagnod e dalle aziende agricole circostanti, l’impianto sfrutta le risorse naturali locali, creando una rete di sinergie con il territorio che favorisce l’economia circolare. L’impianto è stato realizzato da Prodeval che ha progettato e fornito una soluzione chiavi in mano per la purificazione e la valorizzazione del biogas in biometano. Unitamente alla soluzione tecnologica Prodeval assisterà l’azienda con i servizi necessari a garantire l’efficienza dell’impianto e di conseguenza la sua piena redditività. Engie, invece, è partner strategico del progetto di biometano dell’Azienda Agricola Bagnod con la quale ha stipulato un contratto di compravendita di biometano e delle Garanzie di Origine (Go) sul lungo termine, consentendo un approvvigionamento sicuro e certificato di energia rinnovabile.

La transizione ecologica

Con una stima produttiva di 3,5 milioni di mc di biometano, l’impianto contribuirà in modo significativo al percorso di transizione ecologica del nostro Paese, riducendo le emissioni di CO₂ di circa il 90% e potenziando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. La produzione annuale di biometano corrisponde al fabbisogno energetico di circa 3500 famiglie, con un impatto diretto e positivo sull’economia locale. Il biometano, fonte rinnovabile programmabile e stoccabile, offre un’alternativa energetica più efficiente e conveniente, favorendo al contemporaneo la creazione di nuovi posti di lavoro e ricadute economiche sul territorio.

“Oggi con l’inaugurazione di questo nuovo impianto biometano, la nostra Azienda dimostra l’impegno di investire nel territorio valorizzando la filiera locale, un nuovo tassello importante quindi nella nostra lunga storia. Grazie ai fondi del Pnrr, siamo riusciti a realizzare un progetto che non solo migliora l’efficienza della nostra azienda, ma contribuisce anche alla produzione di energia rinnovabile, portando beneficio all’intera comunità. Un progetto non privo di sfide che sono però state superate grazie alla collaborazione tra agricoltura, industria ed enti locali”, ha commentato Cristian Bagnod, dell’Azienda Agricola Bagnod.

Per il Presidente del Cib, Piero Gattoni, intervenuto nel corso della giornata a Piverone: “oggi l’inaugurazione del primo impianto biometano agricolo realizzato con i fondi del Pnrr mi rende particolarmente orgoglioso perché certifica come il percorso immaginato anni fa fosse la giusta strada da percorrere per dare un nuovo respiro agli investimenti nel settore. Il progetto dell’Azienda Bagnod rappresenta una pietra angolare per tutti quanti si avviano alla costruzione o alla riconversione degli impianti giorni fa auspichiamo si prosegua il trend positivo di partecipazione per le nostre imprese. Siamo consapevoli del grande lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi, vista la breve finestra temporale per concludere i lavori di tutti i cantieri che si apriranno – ha aggiunto Gattoni – ma sono convinto che il grande lavoro sarà la base per creare una prospettiva di sviluppo anche oltre il Pnrr, in linea con gli obiettivi indicati dal governo all’interno del Pniec”.

