Incendio in azienda di stoccaggio di rifiuti, vigili del fuoco in azione a Palo del Colle | VIDEO

Dalla notte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Palo del Colle, provincia di Bari, per l’incendio in una ditta per lo stoccaggio del rifiuti. Sul posto stanno operando anche due autobotti di grande capacità idrica per garantire rifornimento alle lance antincendio.

Nel video a corredo dell’articolo la ricognizione aerea dell’elicottero Drago sulla zona dell’intervento effettuata stamattina.

