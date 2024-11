Incendio su convoglio ferroviario, maxi esercitazione nella notte a Roma

MeteoWeb

Si è conclusa nella notte la simulazione di un incendio su un treno alla stazione Ostiense, in vista del Giubileo. L’esercitazione, organizzata dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini con il supporto dell’Ispettore Generale della Sanità militare Carlo Catalano, ha coinvolto le principali forze di Protezione civile e Sicurezza della Città metropolitana. L’evento si è svolto nella stazione Ostiense, scelta per il suo alto afflusso di viaggiatori previsto nel 2025, e in orario notturno per aumentare la difficoltà dell’esercitazione. La catena di comando è stata attivata intorno alla mezzanotte, con il NUE 112. Le Forze dell’Ordine (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) hanno garantito la sicurezza e l’efficacia delle operazioni. I Vigili del Fuoco e Ares 118 hanno gestito il soccorso, con oltre 70 volontari della Croce Rossa simulando vittime. Successivamente, a partire dalle 01:30, è iniziato il coordinamento dello smistamento dei “feriti” negli ospedali e nelle ASL della Capitale. L’esercitazione ha coinvolto circa 20 strutture sanitarie, assicurando una continua risposta tra soccorso tecnico e sanitario, dimostrando la mobilitazione efficace della rete emergenziale di Roma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.