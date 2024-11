Incendio devastante al Camping Italia di Massa: danni ingenti, nessun ferito

MeteoWeb

Un incendio di notevole intensità ha colpito, nella serata di oggi, il Camping Italia situato in località Partaccia a Marina di Massa. Le fiamme, come riportato da una prima ricostruzione, si sono diffuse rapidamente, causando danni significativi alle strutture del campeggio. Fortunatamente, al momento non si segnala il coinvolgimento di ospiti della struttura né di membri del personale del camping.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco di Massa, insieme al personale della polizia di Stato, che stanno operando per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in fase di accertamento.

