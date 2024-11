Incendio in abitazione nel ragusano: fiamme distruggono una mansarda

MeteoWeb

Un incendio ha devastato una mansarda in legno situata in un’abitazione nel centro storico di Chiaramonte Gulfi, comune nel ragusano, suscitando grande preoccupazione tra i residenti della zona. La struttura, abitata da alcuni giovani migranti, è stata avvolta dalle fiamme, creando una situazione di allarme in una zona densamente abitata.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. “I vigili hanno spento il rogo impedendo danni maggiori e che potesse propagarsi ad altre abitazioni vicine“, si legge in una nota ufficiale. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero, mettendo in salvo l’intero quartiere.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non sono stati registrati danni gravi a persone o edifici adiacenti. La comunità locale, già scossa dall’accaduto, si è stretta attorno agli occupanti della casa, che, seppur traumatizzati dall’esperienza, sono rimasti illesi.

Il rogo ha sollevato anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle abitazioni in legno nella zona, ma al momento non ci sono segnalazioni di rischi immediati. Il caso è stato segnalato all’Autorità competente per ulteriori verifiche.

