Incidente su teleferica sulle Alpi: 6 operai feriti in Francia

Un incidente ad una teleferica su un cantiere di Val Thorens, una stazione sciistica della Savoia francese, ha provocato il ferimento di 6 operai che stavano lavorando sull’impianto. Due sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto verso le 7:30 in presenza di “condizioni meteo molto difficili, ad oltre 3.000 metri di quota“. Una cabina della teleferica Cime Caron, che era utilizzata per dei lavori in corso e trasportava 16 operai, ha “urtato la stazione di arrivo”. Le vittime dell’impatto sono state evacuate, due sono gravi ma non in pericolo di vita.

