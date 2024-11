Indagine rivela il legame tra pesticidi e cancro alla prostata negli Usa

MeteoWeb

Un recente studio ha messo in evidenza la connessione tra diversi pesticidi e il cancro alla prostata. I ricercatori hanno identificato ben 22 sostanze chimiche comunemente utilizzate in agricoltura associate a questo tipo di tumore negli Stati Uniti; tra queste, quattro sono collegate anche a esiti fatali. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista CANCER, una pubblicazione peer-reviewed dell’American Cancer Society, e gestita da Wiley online.

Per analizzare la relazione tra 295 pesticidi e il cancro alla prostata in varie contee degli Stati Uniti, il team di studio ha effettuato un’analisi ambientale. Hanno considerato un intervallo di tempo di 10-18 anni tra l’esposizione ai pesticidi e l’incidenza della malattia, per tenere conto della crescita lenta della maggior parte dei tumori alla prostata. Sono stati esaminati i dati sul consumo di pesticidi tra il 1997 e il 2001 e gli esiti del cancro alla prostata dal 2011 al 2015. Analogamente, sono stati analizzati i periodi dal 2002 al 2006 per l’uso dei pesticidi e dal 2016 al 2020 per gli esiti.

Tra i 22 pesticidi che hanno mostrato un’associazione diretta e coerente con l’incidenza del cancro alla prostata in entrambe le analisi, tre erano già stati collegati in passato a questa malattia, tra cui il 2,4-D, uno dei pesticidi più comunemente impiegati negli Stati Uniti. I restanti 19 pesticidi, mai precedentemente associati al cancro alla prostata, includevano 10 erbicidi, diversi fungicidi e insetticidi, e un fumigante del suolo. Quattro pesticidi associati all’incidenza del cancro alla prostata sono stati collegati anche alla mortalità: tre erbicidi (trifluralin, cloransulam-metile e diflufenzopir) e un insetticida (thiamethoxam).

Solo il trifluralin è classificato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente come “possibile cancerogeno per l’uomo”, mentre gli altri tre sono considerati “non probabilmente cancerogeni” o presentano prove di “non cancerogenicità”.

“Questa ricerca dimostra l’importanza di studiare le esposizioni ambientali, come l’uso dei pesticidi, per spiegare potenzialmente alcune delle variazioni geografiche che osserviamo nell’incidenza del cancro alla prostata e nei decessi negli Stati Uniti”, ha dichiarato l’autore principale Simon John Christoph Soerensen, MD, della Stanford University School of Medicine. “Basandoci su queste scoperte, possiamo far progredire i nostri sforzi per individuare i fattori di rischio per il cancro alla prostata e lavorare per ridurre il numero di uomini colpiti da questa malattia”.

