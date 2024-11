India-Nigeria, firmati tre memorandum d’intesa: dall’agricoltura all’energia, tutti i temi caldi 

MeteoWeb

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha tenuto un bilaterale con il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a margine del quale sono stati firmati tre memorandum d’intesa. Si riferisce a una nota del governo indiano. I due hanno discusso delle recenti inondazioni che hanno colpito il Paese africano, della partecipazione dell’Unione africana al vertice del G20 e dei legami bilaterali tra India e Nigeria, definiti da “un passato condivso, valori comuni e forti legami interpersonali”. I due leader hanno esaminato la cooperazione bilaterale in corso e hanno concordato sulle potenzialità di sviluppare i legami nei settori del commercio, degli investimenti, dell’istruzione, dell’ energia , della salute, della cultura, oltre che in materia di difesa e sicurezza.

Modi ha descritto a Tinubu l’esperienza dell’India nell’agricoltura, nei trasporti, nella medicina, nelle energie rinnovabili e nella cooperazione allo sviluppo. Ho dovuto ribadito l’impegno comune a combattere terrorismo e radicalizzazione. Inoltre, durante il bilaterale sono stati trattati temi globali e regionali. Tinubu ha apprezzato l’impegno indiano per far sentire “la voce dei Paesi in via di sviluppo” nei contesti multilaterali, mentre Modi ha lodato l’impegno della Nigeria alla presidenza dell’Ecowas (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale). Al termine dei colloqui sono stati firmati tre memorandum d’intesa sul programma di scambi culturali, sulla cooperazione doganale e sulla cooperazione in materia di indagini.

