Indonesia, la furia del vulcano Lewotobi Laki Laki: colonna di ceneri di 9 km, danni e massicce evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

In Indonesia, l’attività del vulcano Lewotobi Laki Laki, nell’isola di Flores, è diventata sempre più intensa negli ultimi giorni, causando una massiccia evacuazione di residenti e pesanti danni a edifici e infrastrutture. Le autorità indonesiane hanno dichiarato lo stato di massima allerta e hanno ampliato la zona di pericolo a un raggio di 8 km attorno al vulcano, temendo ulteriori eruzioni e fenomeni sismici.

Il vulcano, alto 1.584 metri, ha prodotto spettacolari colonne di cenere e gas che hanno raggiunto un’altezza di 9 km, una delle più elevate registrate negli ultimi anni, oscurando il cielo e rendendo inagibili aeroporti vicini. L’eruzione precedente è stata una delle più potenti, con frammenti incandescenti e cenere lanciati fino a 8 km dal cratere. Nelle scorse ore il vulcano ha continuato a eruttare, sollevando nuvole di cenere che hanno raggiunto i 9 km di altezza.

L’attività vulcanica ha causato gravi danni a numerosi edifici, tra cui scuole, chiese e seminari, con oltre 2mila abitazioni distrutte o fortemente danneggiate. Alcuni crateri lasciati da pietre incandescenti cadute misurano fino a 13 metri di diametro e 5 metri di profondità. Le operazioni di soccorso sono in corso, con polizia e personale di emergenza impegnati a evacuare circa 16mila abitanti dalle aree a rischio. Attualmente, oltre 10mila persone sono ospitate in rifugi temporanei, mentre le autorità distribuiscono cibo e beni di prima necessità ai circa 10.700 sfollati che si trovano in 8 siti di accoglienza.

Oltre alla minaccia diretta delle eruzioni, l’attività del vulcano ha compromesso una strada principale che collega il distretto di East Flores a quello di Larantuka, rendendo ancora più difficile il transito dei soccorsi. Inoltre, l’aeroporto di Fransiskus Xaverius Seda rimane chiuso, insieme ad altri 3 aeroporti nei distretti limitrofi, a causa del rischio di ceneri vulcaniche nei cieli, per evitare gravi rischi per i voli.

L’arcipelago indonesiano, situato lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, è particolarmente vulnerabile a terremoti, frane e attività vulcanica. Il vulcano Lewotobi Laki Laki, parte di un sistema di 2 stratovulcani conosciuti localmente come le “montagne marito e moglie”, è uno dei 120 vulcani attivi nel Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.