Influenza: a letto già 1,3 milioni di italiani, 373mila in 7 giorni

Come riporta il primo bollettino epidemiologico pubblicato online dall’Istituto Superiore di Sanità, sono stati 373mila i casi di sindrome simil influenzale in Italia nell’ultima settimana, dal 4 al 10 novembre. La curva è in salita e l’entrata in azione di virus dell’influenza e patogeni simili ha messo a letto finora 1.365.000 italiani da quando è iniziatala sorveglianza del sistema integrato RespiVirNet. L’incidenza, nella 45ª settimana del 2024, risulta essere in lieve aumento a 6,3 casi per mille assistiti, rispetto ai 5,2 della settimana precedente.

