Influenza, gli esperti contro gli italiani: “rifiutano il vaccino, un’arma straordinaria”

MeteoWeb

Che molti italiani non si vaccinino, mentre entriamo nel pieno della stagione influenzale, “è un motivo di grande tristezza” per l’immunologo Alberto Mantovani. E’ triste “il fatto che non usiamo queste armi straordinarie che abbiamo a disposizione”, spiega il direttore scientifico dell’Irccs Humanitas e professore emerito all’Humanitas University, oltre che docente alla Queen Mary University di Londra, che oggi ha ricevuto il premio ‘Lombardia è ricerca’, il ‘Nobel lombardo’ da 1 milione di euro che la Regione Lombardia attribuisce a scoperte di grande impatto nel settore Life Sciences.

E, parlando alla Scala di Milano a margine della Giornata della ricerca, lancia un appello: “vaccinarsi vuol dire allacciare la cintura di sicurezza a noi e alle persone più fragili della nostra comunità. Mi rivolgo alle persone della mia fascia di età – ha detto lo scienziato 76enne – Allacciamo la cintura di sicurezza così come facciamo quando andiamo in automobile. Allacciamola a noi stessi e ai nostri cari, ai bambini, ai nipoti e ai figli che abbiamo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.