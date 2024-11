Influenza, Pregliasco avverte: “sintomi severi nella variante H3N2”

MeteoWeb

Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano, nonché direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it, ha lanciato un avvertimento riguardo alla variante H3N2 dell’influenza, sottolineando l’importanza di prestare attenzione. “La variante H3N2 è da tenere in considerazione, come per tutte le influenze stagionali, poiché può comportare una sintomatologia intensa e, in alcune situazioni, complicanze più complesse.”

Pregliasco ha evidenziato che è “essenziale, quindi, adottare misure di prevenzione adeguate, a partire dalla vaccinazione, che rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre la circolazione del virus e proteggere chi è più esposto a possibili complicanze, come anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti“.

Inoltre, ha aggiunto: “Il messaggio chiave per questa stagione influenzale è di rimanere vigili ma senza allarmismi“, spiegando che “l’influenza è una condizione stagionale con cui conviviamo, e la ricerca scientifica ci fornisce oggi importanti strumenti per affrontarla al meglio, sia in termini di prevenzione che di trattamento tempestivo“.

“È una forma di tutela personale e collettiva“, ha concluso Pregliasco, ribadendo l’importanza della vaccinazione antinfluenzale non solo per prevenire l’infezione, ma anche per limitare la probabilità di complicazioni gravi.

