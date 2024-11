Innovation Village Award: ENEA premia i migliori progetti di economia circolare e innovazione

MeteoWeb

Sesta edizione a Napoli dell’Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da ENEA, Knowledge for Business e Asvis per valorizzare le esperienze di innovazione che possono contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. La startup Sinergy Flow ha vinto la menzione ENEA come progetto che si è distinto nel perseguire princìpi e obiettivi dell’economia circolare. A consegnare il premio Marco Tammaro, responsabile del Laboratorio ENEA di Tecnologie per il riuso, riciclo, recupero e valorizzazione di rifiuti e materiali del Dipartimento Sostenibilità.

“La Ricerca crea i mattoni per l’innovazione, che a sua volta è il fondamento della capacità competitiva delle aziende capaci di confrontarsi con un mercato sempre più globalizzato e sfidante, creando PIL e nuove risorse finanziarie da reinvestire nella ricerca. Tuttavia, il trasferimento tecnologico tra gli attori di questo circuito virtuoso non è automatico, come anche l’attrattività nei confronti degli investitori, ma dipende principalmente dalla costruzione di sinergie e convergenze, che catalizzino culture ed esigenze di ricercatori, tecnologi e operatori economici. Una sfida importante oltre l’eccellenza delle specifiche competenze, che Enterprise Europe Network e l’Innovation Village Award, a cui ENEA si affianca ormai da vari anni, contribuiscono dimostrando grande efficacia”, commenta Alessandro Coppola, direttore della direzione ENEA Trasferimento tecnologico, intervenuto alla premiazione.

Il premio “Enterprise Europe Network” (EEN), la rete europea che sostiene la crescita e l’innovazione delle piccole e medie imprese, è stato assegnato a 24 progetti finalisti che parteciperanno al Virtual Brokerage Event 2024, organizzato da ENEA, EEN e BRIDGeconomies, in collaborazione con partner nazionali e internazionali. Ha consegnato i riconoscimenti il responsabile della divisione ENEA Knowledge Transfer Management della direzione Trasferimento tecnologico, Oscar Amerighi, che insieme a Marco Tammaro hanno parte della giuria di questa sesta edizione dell’Innovation Village Award.

