“Innovazione in agricoltura: opportunità e scenari per i territori montani”: i dettagli sul convegno

UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, segnala un evento di particolare interesse per chi opera nel settore agricolo montano: il convegno “Innovazione in agricoltura: opportunità e scenari per i territori montani nell’ambito della PAC 2023-2027”. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti e dal centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta del GAL Prealpi e Dolomiti, e si terrà il 4 dicembre 2024, alle ore 15:00, presso la Sala Luciani della sede di Belluno della Camera di Commercio (Piazza Santo Stefano 15/17, piano terra).

Il convegno pone l’attenzione sulle opportunità offerte dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con un focus particolare su strategie innovative per lo sviluppo sostenibile delle aree montane. Si approfondiranno i modelli di sviluppo capaci di integrare agricoltura, gestione delle risorse naturali e valorizzazione del territorio, al fine di garantire competitività, tutela ambientale e culturale, in linea con le priorità europee. L’evento sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico, centri di ricerca e realtà imprenditoriali, con l’obiettivo di condividere esperienze e delineare nuove prospettive per il settore primario nelle comunità montane.

