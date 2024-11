Inondazioni in Spagna: morto l’ex giocatore giovanile del Valencia José Castillejo

MeteoWeb

La Spagna è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha provocato tragiche conseguenze, tra cui la morte di un ex giocatore del Valencia, José Castillejo, di 28 anni. “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima delle inondazioni improvvise“, si legge in una dichiarazione della squadra. La nota prosegue sottolineando che “è cresciuto nel settore giovanile fino al livello Under 18 e ha giocato per altre squadre della regione“.

Castillejo, che ricopriva il ruolo di centrocampista, ha militato in diverse squadre giovanili del Valencia, prima di intraprendere una carriera che lo ha portato a rappresentare vari club regionali, tra cui Torre Levante, Paterna, Eldense, Bunol, Recambios Colon e CD Roda. Anche l’Eldense, club con cui ha giocato nella stagione 2015/2016, ha espresso le proprie condoglianze per la sua scomparsa.

In seguito agli eventi atmosferici avversi, la partita del Valencia contro il Real Madrid, prevista per oggi, è stata posticipata, e tutte le gare nella regione saranno riprogrammate a causa del maltempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.