Inondazioni in Sri Lanka: morti, dispersi e migliaia di evacuati

Otto persone, tra cui 6 bambini che tornavano da scuola, sono scomparse in Sri Lanka quando il trattore agricolo su cui viaggiavano è stato spazzato via dalle inondazioni innescate dalle forti piogge: è quanto ha reso noto la polizia. Lo Sri Lanka ha subito una forte ondata di maltempo negli ultimi 2 giorni che ha allagato case, campi e strade e costretto le autorità a sospendere i servizi ferroviari nelle aree montuose dove si coltiva il tè.

Un trattore agricolo che trasportava 11 bambini in età scolare è stato spazzato via martedì sera nella regione orientale del Paese: 5 bambini sono stati salvati mentre altri 6 bambini insieme all’autista e un altro adulto sono ancora dispersi nell’incidente vicino alla città di Karaitivu. È in corso un’operazione di ricerca, ha evidenziato la polizia. In un altro incidente, una donna è morta quando un muro di mattoni le è crollato addosso nella regione montuosa di Badulla, nella parte centrale del Paese. Otto persone sono rimaste ferite in vari altri incidenti legati alle condizioni meteorologiche, ha affermato il Disaster Management Center.

Oltre 3mila persone sono state trasferite nei centri di evacuazione e quasi 600 case sono state danneggiate, truppe dell’esercito e della marina sono state dispiegate per salvare le vittime e fornire cibo e altri beni essenziali alle persone colpite.

Il dipartimento di meteorologia ha attribuito la fase di maltempo ad una profonda depressione nel golfo del Bengala e ha avvertito che è probabile che si avvicini allo Sri Lanka e si intensifichi in una tempesta ciclonica domani. Lo Sri Lanka è alle prese con il maltempo da maggio, causato principalmente dalle forti piogge monsoniche. A giugno, 16 persone sono morte a causa di inondazioni e frane.

