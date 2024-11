Inondazioni in Thailandia e Malesia: 13 morti e migliaia di sfollati

MeteoWeb

Le inondazioni innescate dalle piogge torrenziali nel Sud della Thailandia hanno ucciso 9 persone, facendo salire gli sfollati a 13mila: è quanto hanno reso noto i funzionari locali, mentre le squadre di soccorso sono impegnate a raggiungere i residenti bloccati. “Le inondazioni in 8 province del Sud della Thailandia hanno colpito 553.921 famiglie e causato 9 vittime, spingendo le agenzie a mobilitare l’assistenza urgente“, ha dichiarato l’agenzia per i disastri del Paese. Più di 13mila persone sono state costrette a fuggire dalle loro case, con rifugi temporanei allestiti in scuole e templi.

Nella vicina Malesia settentrionale, le piogge hanno provocato la morte di almeno 4 persone e hanno costretto all’evacuazione di almeno 80mila persone questa settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.