Inquinamento record a Lahore, oltre 80 volte il livello accettabile

L’inquinamento atmosferico a Lahore, seconda città del Pakistan, ha toccato oggi livelli record, superando di oltre 80 volte il limite considerato sicuro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’indice di qualità dell’aria ha raggiunto un picco di 1.067, per poi scendere a circa 300 in mattinata. Per rendere l’idea, l’aria viene classificata come pessima già a partire da un valore di 180 su questa scala globale. A seguire, Calcutta, in India, si è posizionata al secondo posto nell’indice di qualità dell’aria degli Stati Uniti con 366 punti, mentre New Delhi, capitale indiana, ha raggiunto il terzo posto. Mumbai si è piazzata quarta con 229 punti e Wuhan, in Cina, quinta con 177 punti.

