Preoccupazione per l’installazione di nuove stazioni radio base in aree urbane sensibili

“Come presidente di ISDE Italia, desidero esprimere il nostro pieno appoggio alle preoccupazioni espresse da ISDE Latina e WWF Litorale Laziale riguardo alla installazione di una nuova stazione radio base (SRB) per telefonia cellulare a Terracina, situata in prossimità di abitazioni, una scuola e un parco pubblico. Si tratta di una scelta che, in un contesto già sovraccarico di impianti, solleva interrogativi rilevanti sulla tutela della salute pubblica e della qualità della vita dei cittadini. Riteniamo che sia indispensabile che le amministrazioni locali e le autorità competenti rispettino il principio di precauzione, sancito dall’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, adottando strumenti regolamentari che garantiscano un approccio responsabile nella gestione delle installazioni SRB.

È fondamentale che le scelte urbanistiche non si limitino a seguire le richieste delle compagnie telefoniche, ma tengano in primaria considerazione il benessere dei cittadini e in particolare dei soggetti più vulnerabili, come i bambini. Già dal 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEM RF) come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani”, è quanto si legge in una nota.

Le conseguenze

Il comunicato continua: “recenti studi, inoltre, hanno confermato l’esistenza di effetti nocivi sulla fertilità e sullo sviluppo infantile, e il Parlamento Europeo ha identificato il 5G come uno dei rischi emergenti per la salute e l’ambiente. È quindi essenziale adottare misure preventive, evitando l’innalzamento indiscriminato dei limiti di esposizione, e monitorare attentamente l’impatto delle SRB sulle comunità. Invitiamo il Sindaco di Terracina e il Consiglio Comunale a riconsiderare la “Determinazione di conclusione positiva” per l’installazione di questa nuova SRB, e a prendere in considerazione una revisione del Regolamento Comunale per l’Installazione degli Impianti di Telefonia Mobile, che possa rispondere in modo efficace alle recenti evoluzioni scientifiche e legislative. La tutela della salute pubblica è una priorità irrinunciabile, e ISDE Italia continuerà a supportare tutte le iniziative mirate alla protezione dei cittadini e alla promozione di un ambiente salubre”.

