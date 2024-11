Interazione tra polvere interstellare e il “confine” del Sistema Solare, scoperte nuove dinamiche

MeteoWeb

Studi recenti condotti da ricercatori dell’Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze Russa, Egor Godenko e Vladislav Izmodenov, hanno rivelato nuove dinamiche nel comportamento della polvere interstellare che penetra nel Sistema Solare. Grazie alla creazione di modelli cinetici avanzati, è stato possibile osservare come la plasma ai confini dell’eliosfera faciliti l’ingresso di minuscole particelle di polvere interstellare vicino al Sole.

Il Sole e il suo sistema planetario si muovono attraverso la galassia a una velocità di circa 26,4 km al secondo. Attorno al Sole si estende un flusso continuo di plasma, il vento solare, che crea una sorta di “bolla” di plasma, l’eliosfera. Questa bolla è delimitata da una serie di confini, tra cui il “termination shock”, dove la velocità del vento solare decelera da supersonica a subsonica, e l’eliopausa, che segna il confine tra il plasma solare e quello interstellare.

La polvere interstellare, formata da minuscole particelle cariche positivamente, riesce a entrare nell’eliosfera, superando queste barriere. Studi precedenti avevano suggerito che il “filtraggio” da parte del confine eliosferico ostacolasse l’ingresso di polvere fine, ma le nuove simulazioni hanno mostrato un risultato inaspettato. Infatti, è emerso che la presenza di forze elettromagnetiche e la variabilità del campo magnetico solare favoriscano l’ingresso di particelle con dimensioni comprese tra 150 e 250 nanometri. Le particelle più grandi, invece, non subiscono alcun effetto significativo dal confine eliosferico e l’attraversano liberamente.

Questo studio offre nuove opportunità per comprendere non solo la distribuzione della polvere interstellare all’interno del Sistema Solare, ma anche per indagare le condizioni al di fuori di esso. I dati ottenuti dalle simulazioni sono stati confrontati con le osservazioni condotte dalla sonda spaziale Ulysses, che ha registrato particelle di polvere interstellare durante il suo viaggio oltre l’orbita di Giove, confermando l’importanza del modello proposto. Questi risultati offrono nuove prospettive sull’interazione tra il nostro Sistema Solare e l’ambiente interstellare circostante.

