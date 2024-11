Le nuove opportunità di investimento nelle energie rinnovabili in Italia: il tema è sempre più caldo

MeteoWeb

Il ministro delle Imprese e del Made in Italia, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro tunisino dell’Industria, dell’energia e delle Miniere, Fatma Thabet Chiboub. Al centro del confronto bilaterale, la cooperazione industriale tra Italia e Tunisia, con un focus sul sostegno alle PMI e alle start-up innovative, in particolare nei settori strategici dell’innovazione tecnologica, del digitale e dell’intelligenza artificiale. Durante l’incontro, i due Ministri hanno espresso l’intenzione di creare nuove opportunità di interazione e investimento nel settore delle energie rinnovabili e delle materie prime critiche e di promuovere la cooperazione istituzionale tra i centri di ricerca e le tecnopoli presenti nei rispettivi Paesi, con l’obiettivo di potenziare l’innovazione, creare nuove infrastrutture e favorire lo sviluppo delle filiere del settore.

Focus, infine, sul percorso tracciato della ministeriale G7 Industria e Innovazione Tecnologica sulle nuove tecnologie abilitanti e sull’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, progetto della presidenza italiana, in linea con i principi cardine del Piano Mattei, volto a favorire l’incontro tra imprese italiane e occidentali e le startup africane, per rafforzare gli ecosistemi locali di IA e creare nuove opportunità di crescita industriale.

