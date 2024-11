Iran, AIEA: “il governo pianifica l’espansione dei siti di arricchimento dell’uranio”

MeteoWeb

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), responsabile del monitoraggio del programma nucleare iraniano, ha confermato il piano di Teheran di installare circa 6.000 nuove centrifughe per arricchire l’uranio a basso livello. È quanto emerge da un rapporto confidenziale ottenuto dall’AFP. “L’Iran ha informato l’agenzia” della sua intenzione di mettere in servizio le centrifughe nei siti di Fordo e Natanz per un tasso di arricchimento fino al 5%, leggermente superiore al 3,67% autorizzato dall’accordo internazionale del 2015. Questa misura è stata adottata in risposta all’adozione, il 21 novembre, da parte dell’organismo delle Nazioni Unite di una risoluzione critica su iniziativa dell’Occidente.

Questo aumenta ulteriormente le tensioni sul programma di Teheran. L’arricchimento a livello di armi si aggira intorno al 90%. Dal crollo dell’accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali, in seguito al ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo nel 2018, l’Iran ha perseguito l’arricchimento nucleare appena al di sotto dei livelli di grado militare.

