L’Iran avverte l’AIEA: pronta una risposta proporzionata a risoluzioni critiche sul nucleare 

MeteoWeb

L’Iran fornirà una risposta “proporzionata” se una risoluzione sostenuta dall’Occidente, critica verso il programma nucleare di Teheran sarà approvata dall’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica). Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri della repubblica islamica, Abbas Araghchi. In un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Aiea, Rafel Grossi, Araghchi ha affermato che se le parti “ignorano la buona volontà e l’approccio interattivo dell’Iran e mettono misure non costruttive all’ordine del giorno nella riunione del Consiglio dei Governatori attraverso la pubblicazione di una risoluzione, l’ Iran risponderà in modo proporzionato e appropriato”, hanno riportato i media ufficiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.