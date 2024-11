Iran: “Le possibilità di diplomazia nucleare sono limitate”

MeteoWeb

In un’intervista trasmessa dalla televisione di Stato iraniana, Araghchi ha sottolineato che, pur mantenendo aperta una finestra per il dialogo, le possibilità di proseguire i negoziati sul programma nucleare iraniano sono ridotte. “C’è ancora un’opportunità per la diplomazia, anche se questa opportunità non è molta, è un’opportunità limitata“, ha affermato il ministro, lasciando intendere che le trattative potrebbero non andare oltre un certo punto, se non si registrano progressi significativi.

Queste dichiarazioni arrivano in un momento delicato, con le tensioni internazionali sul programma nucleare iraniano che continuano a crescere. Sebbene l’Iran abbia dichiarato la sua disponibilità a negoziare, la natura delle discussioni rimane incerta e complessa, come sottolineato da Araghchi. Il futuro delle relazioni tra l’Iran e l’Occidente, quindi, dipenderà da come le due parti decideranno di affrontare questo punto critico della loro diplomazia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.