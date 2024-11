Ispra lancia la prima serie podcast, si parte con la V.I.A.

MeteoWeb

Raccontare ai cittadini come si costruisce la sostenibilità nel nostro Paese attraverso lo strumento operativo della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). Una procedura europea in grado di analizzare, in previsione della realizzazione di un’opera, lo stato del territorio, gli impatti sull’ambiente, l’insieme di strategie e azioni da mettere in atto per ridurre, mitigare e monitorare gli impatti associati alle attività umane. Ispra lancia i nuovi podcast dell’Istituto partendo da un argomento complesso, che tuttavia è alla base della sfida di costruire una società più rispettosa della biodiversità e della salute umana. Dieci interviste di 15 minuti ciascuna, realizzate dagli esperti di VIA dell’Ispra ad alcune grandi imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture ed opere, ai referenti della Commissione VIA del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle associazioni ambientaliste impegnate sul campo. Spazio anche ai giovani che si stanno formando su questa procedura attraverso l’offerta didattica dell’Ispra e delle Università.

I podcast sono disponibili sul canale Youtube dell’Ispra e su Spotify.

