Istat: il Sud sotto la media per indicatori di benessere, soprattutto nelle relazioni sociali

In occasione della settima edizione del Forum on Well-Being, organizzato dall’Ocse a Roma in collaborazione con Istat e il Mef, è stata diffusa una pubblicazione che si basa sul progetto di benessere equo e sostenibile (Bes). Questo studio offre un’analisi approfondita delle disuguaglianze esistenti tra uomini e donne, tra generazioni, territori e gruppi di popolazione con vari livelli di istruzione, considerando anche la combinazione di più caratteristiche per identificare i gruppi più svantaggiati in termini di benessere nei diversi ambiti della vita.

L’analisi degli indicatori del Bes in Italia permette di tracciare un quadro complesso e dettagliato delle disuguaglianze, mettendo in luce differenze significative tra regioni, tra uomini e donne, e tra gruppi di popolazione con vari titoli di studio e fasce d’età. Le regioni del Nord tendono a mostrare indicatori di benessere che superano la media nazionale, mentre il Sud continua a registrare situazioni di netto svantaggio, in particolare nei settori del lavoro e delle relazioni sociali.

