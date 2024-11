ISTAT, Italia più longeva: in 10 anni 30% in più di centenari

MeteoWeb

Secondo quanto emerge dai dati resi noti dall’ISTAT sono in aumento i centenari in Italia: in 10 anni sono oltre il 30% in più. Al 1° gennaio 2024 i centenari residenti in Italia sono 22.552 (a fronte dei 17.252 del 2014). Di questi, l’81% è di sesso femminile. Alla stessa data, i residenti con almeno 105 anni di età (semi-supercentenari) sono 677. Mentre a inizio 2024 sono 21 quelli che hanno raggiunto la soglia dei 110 anni (supercentenari), tra cui un solo uomo.

Al 1° gennaio 2024 i residenti con almeno 105 anni di età (semi-supercentenari) sono 677. Questi ultimi registrano una netta diminuzione rispetto ai 1.047 rilevati nel 2020 per una ragione di carattere strutturale: negli ultimi quattro anni sono entrati progressivamente nella classe di età degli over 105enni i superstiti delle generazioni nate negli anni della prima guerra mondiale, contraddistinti da una natalità contingentemente più bassa. Nei 15 anni di rilevazione della popolazione semi-super e supercentenaria, ovvero nel periodo 2009-2024, nel complesso sono 8.521 gli individui che hanno superato la soglia dei 105 anni di età, di cui 7.536 donne (88%) e 985 uomini (12%).

I nomi di battesimo più diffusi sono Giuseppe per gli uomini e Maria per le donne, seguiti da Antonio e Rosa al secondo posto e Giovanni e Anna al terzo. Tanto le donne quanto gli uomini che hanno raggiunto i 105 anni di età sono quasi tutti vedovi (86% e 81% rispettivamente).

All’inizio del 2024 la persona più anziana in Italia è una donna residente in Emilia-Romagna che a ottobre ha raggiunto il traguardo dei 114 anni di età, riporta l’ISTAT. Tra gli uomini, il più anziano vivente all’1 gennaio 2024 era un residente in Molise di 110 anni di età, successivamente scomparso nel corso dei primi mesi dell’anno. A fine ottobre il ‘nuovo’ decano risiede in Basilicata e ha superato i 110 anni. Rimangono ancora imbattuti i record assoluti di longevità maschili e femminili italiani, rispettivamente detenuti da Antonio Todde (residente in Sardegna) deceduto nel 2002 poche settimane prima di compiere 113 anni ed Emma Morano (residente in Piemonte) deceduta nel 2017 all’età di 117 anni che, finché in vita, aveva ottenuto il primato di donna contemporanea più longeva al mondo.

