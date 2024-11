IT-Alert, a dicembre nuovi test a Ferrara e Ravenna: simulato anche il collasso di una diga

MeteoWeb

Riprendono a dicembre i test del sistema di allarme pubblico IT-Alert in Emilia Romagna. Interessate in particolare le città di Ferrara e Ravenna. IT-Alert è il sistema di allarme pubblico nazionale che, una volta a regime, diramerà ai telefoni cellulari presenti in una determinata area messaggi utili in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. A Ferrara, la simulazione avverrà martedì 3 dicembre tra le 12 e le 13. Sarà inviato un messaggio a tutti i telefoni cellulari che si trovano o transitano in un’area di raggio di tre chilometri dal Polo Chimico di Ferrara. Verrà inviato un messaggio con scritto: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Il test sarà coordinato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile in stretto raccordo con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, la Prefettura di Ferrara ed il Comune di Ferrara.

Test IT-Alert a Ravenna

A Ravenna, nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 11 dicembre, avrà luogo una nuova sperimentazione di IT-Alert. Nello specifico martedì 3 alle 10, la sperimentazione riguarderà un caso simulato di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla ‘Direttiva Seveso’: per quanto riguarda una porzione del territorio del comune di Ravenna, sarà l’azienda Yara spa in via Baiona 107/111. Verrà quindi inviato un messaggio a tutti i telefoni cellulari che si troveranno in un’area di 3 km dall’azienda.

Mercoledì 11 alle 12, la simulazione riguarderà il collasso della diga di Ridracoli (Forlì-Cesena). Verrà inviato un messaggio a tutti i cellulari che si troveranno o transiteranno nell’area del comune di Ravenna. Anche in questo caso, la notifica potrebbe essere ricevuta da chi si trova nei comuni limitrofi. Nel testo della notifica che arriverà sui cellulari verrà chiaramente riportato che si tratta di un messaggio di test.

